Москва, 29 сентября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Мошенники, представлявшиеся бойцами спецназа «Ахмат» и рассказывавшие о необходимости срочной помощи бойцам, обманным путём сумели получить средства на покупку дорогого автомобиля, сообщил 29 сентября в своём Telegram-канале командир подразделения, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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Мошенники не имеют к спецназу никакого отношения, а сам «Ахмат» — одно из самых обеспеченных воинских подразделений ВС РФ, подчеркнул Алаудинов.

«Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе «Ахмат» и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование. Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — заявил командир подразделения.

Злоумышленники задержаны, добавил Алаудинов, опубликовав соответствующие фотографии и видеозаписи.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября Алаудинов иронически прокомментировал сообщения о своём якобы имевшем место «попадании в плен». Он отметил, что в плен его «взяли» исключительно в интернете.

В июле осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что в Москве мошенники представились жителю города бойцами «Ахмата» и украли у него 550 тыс. рублей. Злоумышленники рассказали москвичу о якобы существующей необходимости приобрести одежду и снаряжение для новобранцев подразделения, и мужчина решил помочь.