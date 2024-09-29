Москва, 29 сентября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении не менее 430 бойцов и один танк. Об этом сообщает 29 сентября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что до 60 бойцов убитыми и ранеными противник потерял при попытках контратак в направлении Любимовки, Кремяного и Плёхово, а также при попытках атак у Ольговки и Погребков. Подразделения российской группировки войск «Север» отразили и сорвали эти попытки. ВСУ также потеряли две боевые бронированные машины и автомобиль.

В ходе наступательных действий российские военные нанесли поражение украинским формированиям у населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плёхово.

ВСУ предприняли шесть попыток прорыва через российскую границу в направлении посёлка Новый Путь и в результате отражения этих попыток потеряли более 50 бойцов. Также уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пятеро украинских бойцов сдались в плен.

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плёхово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное. Кроме того, удары нанесены по районам сосредоточения и резервам в Сумской области.

Общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область превысили 18 560 бойцов, сутками ранее потери превышали 18 130 бойцов. Танков уничтожено 133 единицы против 132 сутками ранее.

Ранее российские бойцы рассказали, как уничтожают украинскую технику в глубоком тылу ВСУ в Курской области. В этих операциях участвуют мобильные расчёты операторов БПЛА, у которых есть разнообразные боеприпасы. Самое современное оборудование способно обеспечивать продолжительный путь полёта FPV-дрона на большую дистанцию.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.