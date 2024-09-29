Барнаул, 29 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В Барнауле Алтайского края загорелось административное здание, сообщило МЧС России.

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«В Барнауле пожарные МЧС России тушат 1000 квадратов. Из горящего административного здания уже спасён человек», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По данным МЧС, к ликвидации возгорания были привлечены 37 специалистов ведомства, 10 единиц техники, а также пожарный поезд.

Как передавало ИА Регнум, в посёлке Локоть Брянской области утром 28 сентября загорелось деревообрабатывающее предприятие. Огнём были объяты два здания по производству поддонов.

В тушении огня задействовали 64 специалиста и 21 единиц техники.

О пострадавших не сообщалось.