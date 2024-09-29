Екатеринбург, 29 сентября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Тяжёлый боевой дрон «Бердыш», разработанный для поддержки штурмовых отрядов, способен атаковать противника при помощи огнемёта и гранатомёта, а также выполнять минирование территорий, транспортировку грузов и разведку, сообщил 29 сентября ТАСС генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук.

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Он объяснил, что беспилотник «Бердыш» — это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас. Также он сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемёта «Шмель» или РПГ-30 «Крюк», рассказал Ткачук.

Ещё, добавил глава предприятия, он сможет помочь в решении важной задачи по транспортировке грузов для снабжения штурмовых отрядов. Грузоподъемность — 20 кг, дальность полёта составляет 25 км, уточнил собеседник агентства.

По его словам, «Уралдронзавод» в новой разработке сохраняет принцип, заложенный в основу своего первого FPV-дрона «Упырь», — максимальная эффективность при минимуме затрат.

Гендиректор предприятия добавил, что в данный момент изделие проходит полигонные испытания.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение. Новый беспилотник был разработан отечественными специалистами. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.

Также в России усовершенствовали украинский дрон «Баба яга». Первую партию разработанных ударных дронов под названием «Ночная ведьма» отправили в зону спецоперации. Впервые новый комплекс был представлен на форуме «Армия-2024».