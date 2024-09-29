МИД Ирана подтвердил гибель замкомандующего КСИР
МИД Ирана подтвердил гибель замкомандующего КСИР при ударе Израиля по Бейруту
Тегеран, 29 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил гибель замкомандующего КСИР при ударе армии Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту.
«Это ужасное преступление сионистского режима, несомненно, никогда не останется без ответа», — сказано в заявлении начальника ведомства.
Арагчи добавил, что внешнеполитическое ведомство будет использовать все политические, дипломатические, правовые, а также международные возможности для того, чтобы привлечь преступников и их сторонников к ответственности.
В этот же день стало известно о ликвидации в Ливане члена центрального совета шиитской партии «Хезболла» Набиля Каука. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, он был ликвидирован в результате точечного авиаудара, который нанесли Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля по Бейруту.
Как передавало ИА Регнум, израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Позже «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.