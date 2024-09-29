Ульяновск, 29 сентября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Мужчина умер на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Самару, бортпроводники и врачи пытались спасти его, но не сумели, передаёт Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, пассажир почувствовал недомогание ещё до посадки в аэропорту Внуково, однако после оказания ему помощи решил не отказываться от полёта. Его сопровождали сноха и внук.

Уже в полёте мужчина снова почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем. Он ушёл в туалет, а когда бортпроводники стали просить его открыть дверь, не ответил.

После того, как дверь была вскрыта, бортпроводники и близкие пассажиры пытались оказать мужчине экстренную помощь, а экипаж принял решение совершить посадку в Ульяновске, где на борт поднялись врачи. Однако спасти мужчину не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале пассажиру самолёта авиакомпании «Северсталь», следовавшего из Калининграда в Петрозаводск, стало плохо. Борт экстренно сел в Петербурге, но мужчина скончался. В компании подчеркнули, что экипаж действовал строго по инструкции.

В декабре 2023 года пассажирскому самолёту авиакомпании Nordwind Airlines, который выполнял рейс Москва — Варадеро, пришлось вернуться из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Норвегия не разрешила самолёту приземлиться, но позволила пролететь над своей территорией. В Москве мужчину забрала карета скорой помощи.