Херсон, 29 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Киевский режим готовится заразить воду в Херсонской области, применив бактериологическое и химическое оружие. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на взятых в плен российской армией военных ВСУ.

Владимир Гердо/ТАСС

«Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражение водоёмов — это уже бактериологическое оружие. Всё это противником в дальний ящик не отложено. Оно есть, и оно готовится», — сказал он в беседе с «РИА Новости», уточнив, что информация поступает от сдавшихся в плен украинских бойцов.

Он также предложил возродить в школах массовое обучение навыкам гражданской обороны, поскольку они помогут сберечь очень большое количество жизней.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября Сальдо проинформировал, что на херсонском направлении украинские силы ослаблены, а часть подразделений армии переброшена в Донбасс и в Курскую область. Он отметил, что освобождение Херсона, находящегося на протяжении двух лет в оккупации киевского режима, станет предтечей освобождения Николаева и Одессы.

Оккупированный укронацистами Херсон превратился «в город страха и горя», заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Местные жители стараются без сильной надобности не выходить на улицу. По городу ходит большое количество пьяных вооружённых людей. В Херсоне возникли проблемы с продуктами, лекарствами, светом, водой и газом. Мужчин призывного возраста насильно хватают на улицах и силой заталкивают в автобусы для дальнейшей мобилизации.