Париж, 29 сентября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано нецензурно оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после победы в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 243.

Кадр из видео

Бой состоялся в Париже. Мойкано победил своего соперника Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом. После второго раунда врач запретил Сен-Дени продолжать поединок из-за гематом на обоих глазах.

В интервью сразу после боя Мойкано обрушился на Макрона с оскорблениями, назвав его одним из «ублюдков-глобалистов».

«Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — сказал спортсмен.

Мойкано выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Он известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Jungle Fight.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре Таганский районный суд Москвы оштрафовал бойца ММА Магомеда Исмаилова за возбуждение ненависти к полицейским. В июле Исмаилов опубликовал в соцсети видео, в котором назвал полицейских «бандитами в масках». Он объяснил это тем, что силовики якобы неправильно ведут себя в культовых для мусульман местах.

В декабре 2023 года на чемпионате мира по регби в Париже зрители освистали Макрона и выкрикивали оскорбления в его адрес. Президент Франции обратился с речью во время церемонии открытия турнира. Французские СМИ сообщали, что свист и оскорбления в адрес Макрона раздавались и в фан-зонах, где транслировалась церемония открытия.