Москва, 29 сентября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Юрий Падалко, адвокат актёра Михаила Ефремова, который отбывает срок за смертельное ДТП, отверг информацию о том, что его подзащитный просился танкистом в зону СВО на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Защитник актёра заявил RTVI, что ничего не слышал о подобных планах своего клиента.

«Извините за чёрный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — сказал Падалко.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник информировал, что Михаил Ефремов собирался подать ходатайство об отправке его в зону проведения спецоперации в качестве танкиста. Однако близкие актёра и руководство колонии отговорили его от этого, предложив ему продолжать заниматься саморазвитием в колонии и работать в библиотеке.

В апреле Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из колонии в Белгородской области. Руководство ИК-4, где отбывает наказание артист, утвердило его прошение несколько месяцев назад. В ходе проверки выяснилось, что Ефремову сделали выговор за нарушение режима колонии — он опоздал на одно из «обязательных мероприятий». По этой причине прошение об УДО не отправили в районный суд.

ДТП со смертельным исходом, за которое осудили Ефремова, произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актёр был за рулём автомобиля пьяным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Приговор Ефремову за преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ, вынесли 8 сентября того же года. Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей.