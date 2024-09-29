Украина, 29 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), в котором находились офицеры Североатлантического альянса (НАТО), был нанесён удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Запорожье, 5:25. Взрыв. ФАБ прилетел в задние СБУ», — сказал Лебедев в аудиосообщении в Telegram-канале.

По информации подпольщика, в здании в момент удара находились офицеры стран НАТО. В настоящий момент место удара оцеплено.

Ранее украинские СМИ сообщили о ночных взрывах в Запорожье

Министерство обороны РФ на данный момент не информировало об ударах по военным объектам в подконтрольном ВСУ Запорожье.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября сообщалось, что расчёт российского оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанёс удар по пункту дислокации воюющих на стороне Киева иностранных наёмников в Константиновке.

3 сентября российские военные нанесли высокоточный удар из ОТРК «Искандер-М» по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских боевиков для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в России.