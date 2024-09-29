Красноярск, 29 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Продукция новосибирского производителя средств от насекомых изъята для проведения необходимых исследований после гибели четверых детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района, сообщили 29 сентября в главном следственном управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Кадр из Телеграм — канала СК РФ

«Проведён осмотр на заводе по изготовлению инсектицидного средства. Также изъята продукция для проведения необходимых исследований», — уточнили ТАСС в СК.

Кроме того, в рамках дела в качестве свидетеля был допрошен представитель производителя средств от насекомых, чья продукция была найдена в доме у отравившейся семьи.

Как передавало ИА Регнум, родители и четверо детей почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Всю семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. Родителей выписали через несколько дней, женщине сохранили беременность на девятом месяце.

В ходе расследования выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Компоненты средства от насекомых нашли и на шерсти котёнка, который жил в доме и погиб в те же дни, когда отравились дети и взрослые. Отец детей признался, что обработал все комнаты средством от насекомых «Варан», но дом после этого почти не проветрил.

Воздействие инсектицидного средства — приоритетная версия смертельного отравления четверых детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района, которой придерживается следствие. Ранее в качестве основной версии также рассматривали отравление продуктами питания, однако экспертиза не выявила в них превышения допустимой нормы вредных веществ.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).