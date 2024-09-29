Москва, 29 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Макеевка в ЛНР, сообщила 29 сентября пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Село было освобождено подразделениями группировки ВС РФ «Запад».

«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населённый пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении.

Подразделения группировки также нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад противника, в том числе в районе Купянска Харьковской области, и отразили контратаку штурмовиков ВСУ.

Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 450 человек, также ВСУ лишились нескольких единиц техники, в том числе самоходных артиллерийских установок «Krab» и «Гвоздика» и нескольких гаубиц. Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, также пресс-служба ведомства 29 сентября сообщила, что потери противника в минувшие сутки составили до 1965 человек. Силы ПВО РФ в указанный период уничтожили 172 беспилотника ВСУ.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия в минувшие сутки поразили два объекта топливной инфраструктуры противника и центр радиотехнической разведки ВСУ, сказано также в сообщении.