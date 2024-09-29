Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В США ушла из жизни Сун Биньбинь, которую называли в Китае символом «культурной революции». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Как указано в публикации, дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая (КПК), умерла 16 сентября на 78-м году жизни в Нью-Йорке. В 1960-х годах она была одним из лидеров хунвейбинов — «красных охранников», которые выполняли поручения бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна. Биньбинь призывала к борьбе против тех, кто противостоит идеям революции.

Авторы материала рассказали, что Биньбинь стала известна после того, как она надела красную повязку на руку Мао Цзэдуну во время демонстрации на главной площади страны Тяньаньмэнь. Кроме того, лидер КНДР дал ей в ходе церемонии новое имя Сун Яоу, которое означало «воительница».

В сообщении отмечается, что в Соединённых Штатах её запомнили как учёного. В 1980-х годах женщина перебралась за счет средств партии в США и осталась там жить, получив гражданство. В 1989 году она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.