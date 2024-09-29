Москва, 29 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников. Об этом 29 сентября проинформировали в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Волгоградская область

По данным министерства, 67 беспилотников киевского режима были уничтожены над Волгоградской областью.

По данным правительства региона, пострадавших нет.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет. Возгорания сухой травы, вызванные падением обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями»", — сказано в Telegram-канале администрации.

Белгородская область

В ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов ВСУ над Белгородской областью, уточняется в сообщении Минобороны.

О повреждениях и пострадавших за ночь в результате атаки БПЛА в регионе на данный момент не сообщалось. Однако губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале поздно вечером 28 сентября сообщил, что в селе Красный Октябрь Белгородского района FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранены три мирных жителя.

Воронежская область

Над территорией Воронежской области силы ПВО России сбили 17 украинских беспилотников, сообщило оборонное ведомство.

По данным губернатора области Александра Гусева, две квартиры и остекление повреждены в одном из домов в Воронеже в результате ночной атаки.

Он уточнил, что только одно жилое помещение существенно повреждено, но никому из владельцев временное жильё не потребовалось. Обломки БПЛА также повредили несколько автомобилей.

За пределами города повреждены гараж, дачный дом и ограждения участков. Все возникшие пожары, в том числе ландшафтные, оперативно потушили, оценка ущерба продолжается, добавил губернатор.

Кроме того, обломки одного из дронов попали в жилой дом на Московском проспекте в Воронеже, что привело к пожару. Ещё один пожар возник в жилой застройке в левобережной части города, отмечал Гусев. Мэр города Сергей Петрин сообщил о восьми повреждённых автомобилях.

Ростовская область

По сообщению Министерства обороны, в Ростовской области были перехвачены и сбиты 18 БПЛА.

Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, пять беспилотников киевского режима были сбиты в юго-западной части региона. Остальные 13 дронов были сбиты над Миллеровским районом, где в результате падения обломков начался лесной пожар, площадь которого составила 20 га.

«В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС», — написал Голубев в Telegram-канале.

На данный момент угрозы для распространения огня на населённые пункты нет, добавил губернатор.

Атаки в других регионах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что в селе Шабельское Щербиновского района при падении беспилотник врезался в дерево и взорвался — взрывной волной у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия нет.

По данным Минобороны, по одному беспилотнику было сбито над территорией Брянской и Курской областей, три БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

О последствиях и пострадавших в этих регионах не сообщалось.