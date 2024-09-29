Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане члена центрального совета шиитской партии «Хезболлах» Набиля Каука.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным армейской пресс-службы, он был ликвидирован в результате точечного авиаудара, который нанесли Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля по Бейруту.

«Вчера (28 сентября. — Прим. ред.) ЦАХАЛ ликвидировал террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета «Хезболлы», — сказано в сообщении армейской пресс-службы.

Израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, ЦАХАЛ убил лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу по причине того, что он готовил масштабные запасы вооружений для войны с Израилем. Представитель Армии обороны Израиля подполковника Питер Лернер заявил, что Израиль охотился за Насраллой, потому что «он создавал настолько огромный арсенал оружия», в том числе 200 тыс. ракет и беспилотников, для войны с ЦАХАЛ.