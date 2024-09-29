Москва, 29 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В России отмечается рост спроса на новогодние туры в Белоруссию, об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) 29 сентября.

ТАСС

«Особой популярностью у туристов пользуется тур «Новогоднее путешествие в Минск» с 31 декабря по 2 января. Так, спрос на санатории страны по сравнению с 2023 годом возрос на 23%, на гостиницы — на 28%», — сообщили в РСТ со ссылкой на статистические данные белорусских коллег.

Уточняется, что из-за высокого спроса к концу сентября уже забронирована половина мест в белорусских отелях на Новый год. Местные туроператоры также сообщали, что приостанавливают продажи новых программ, ведь уже распродано 80% новогодних туров, и туристам может попросту не хватить мест в отелях. Уточняется, что стоимость таких туров начинается от 60 тыс. рублей на двоих (без учёта транспортных расходов).

Как передавало ИА Регнум, 12 июня министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, переговоры на эту тему ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отметил министр.

В июле жителям России предложили заменить отдых в Турции на поездки в страны Латинской Америки. Отмечается, что стоимость туров варьируется в зависимости от экскурсионной программы. Так, комбинированный тур в Аргентину и Бразилию обойдётся в 350 тыс. рублей на одного человека.