Москва, 29 сентября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Россия на фоне действий Запада должна принимать решения и находиться в готовности их имплементировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель Кремля отметил, что степень вовлечённости западных государств в конфликт на Украине постоянно растёт, при этом никакие тормоза не включаются. Киевский режим продолжает утопические рассуждения о том, что Россию надо принуждать к миру, и это чревато для него очень негативными последствиями.

«На фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать», — сказал Песков в видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Так, по просьбе журналиста пресс-секретарь прокомментировал корректировку ядерной доктрины. По его словам, трезвые головы на Западе услышали сигналы, которые президент России Владимир Путин посылал последние два года, оголтелые же головы продолжили свою оголтелую политику.

Он уточнил, что западные страны уже прямо вовлечены в конфликт, напряжённость вокруг российских границ нагнетается, всё это потребовало документального оформления, своего рода канонизации новых условий.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что публичные заявления Путина по ядерной доктрине, как считает Москва, услышаны. Как именно их услышали, станет ясно после решения по дальнобойному оружию для Украины, добавил он.