Москва, 29 сентября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Треть россиян считает, что срок обучения в школах следует сократить, однако около 60% опрошенных проголосовали против сокращения сроков образования. Об этом сказано в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob.

ИА Регнум

В работе указано, что сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования 27% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводами являются: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие», «Один или два года явно лишние», «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё еще сидят за партой».

Как указано в публикации, в опросе принимали участие 1,6 тыс. экономически активных россиян и 500 родителей школьников.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени. По его словам, образование будет более специализированным и рассчитанным на ближайшее обозримое время.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, инициатива сократить время на получение образования противоречит общемировой тенденции и может снизить квалификацию специалистов. При этом он согласился, что в стране «действительно острый кадровый дефицит».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что идея о сокращении сроков обучения в школах и высших учебных заведениях России находится на стадии дискуссии.