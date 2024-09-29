Киев, 29 сентября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из руководителей украинского «Энергоатома» по подозрению в вымогательстве взяток, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«СБУ при содействии руководства АО «Энергоатом» задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия», — сказано в публикации.

Сообщается, что задержанным оказался директор по контрольно-ревизионной работе предприятия. Согласно материалам дела, он вымогал «откаты» в размере 15% от суммы контрактов в обмен на ускоренные выплаты по договору.

Мужчину задержали при получении взятки в размере примерно 2,4 тыс. долларов (около 222 510 рублей).

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября депутата Верховной рады Андрея Одарченко, которого на Украине подозревают в попытке подкупа, объявили в розыск. Следствие полагает, что парламентарий пытался подкупить чиновника украинского министерства восстановления.

В августе 2023 года СБУ задержала депутата, предлагавшего мобилизованному в ВСУ за взятку избежать возвращения на фронт и организовать работу при территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).