Москва, 29 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Популяция краснокнижного амурского тигра на Дальнем Востоке РФ находится под надёжной защитой. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении в честь «Дня тигра».

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«Сегодня благодаря труду учёных-биологов, краеведов, специалистов заповедного дела и егерей популяция амурского тигра на Дальнем Востоке России находится под надёжной защитой и с каждым годом увеличивается», — отметил глава государства в поздравительной телеграмме.

Президент подчеркнул, что инициативность и неравнодушие энтузиастов, волонтёров и сотрудников центра «Амурский тигр» помогли достичь значимых результатов по защите краснокнижного зверя.

«Важно и дальше развивать эту работу на основе лучшего опыта и передовых научных, организационных, методологических подходов, активно содействовать реализации государственных программ, направленных на охрану окружающей среды, повышение уровня экологической культуры в обществе», — добавил Путин.

День тигра жители Дальнего Востока России отмечают в четвертое или последнее воскресенье сентября. Идея проведения праздника возникла в 2000 году. Целью мероприятия, по задумке организаторов, стало стремление заставить людей задуматься о необходимости сохранения на Земле амурского тигра.

Как передавало ИА Регнум, ежегодно 29 июля во всём мире отмечается Международный день тигра. В июле 2023 года Путин поздравил с 10-летием центр «Амурский тигр», созданный под эгидой Русского географического общества. Президент отметил, что центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра.

В России благодаря нацпроекту «Экология» создают единую базу амурских тигров. Отмечалось, что к концу 2030 года популяция амурских тигров должна была увеличиться на 15%.