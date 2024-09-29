Симферополь, 29 сентября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Преступный замысел Запада в отношении России заключался в использовании украинских военных как наёмников для подрыва национальной безопасности РФ. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при российском президенте и вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Михаил Терещенко/ ТАСС

По его словам, США и их союзники смогли реализовать свой план благодаря «продажным элитам» на Украине.

«Коллективный Запад … реализовал на территории Украины свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наемников для участия в конфликте с Россией, что может стать опасным прецедентом для современного мира», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Мурадов добавил, что теперь Запад открыто ставит перед Украиной задачу нанести стратегическое поражение России. Для этого он щедро финансирует Киев, снабжая его вооружением и разведывательными данными. Такое опосредованное втягивание ядерного государства в боевые действия происходит впервые, добавил вице-премьер, призвав запретить подобные действия на глобальной арене.

Как сообщало ИА Регнум, Мурадов отмечал, что страны Запада своими поставками нового оружия киевскому режиму ведут губительную политику, надевая на Украину «пояс смертника». По его словам, стремясь навредить России любым путём, Запад посылает Украину взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России.