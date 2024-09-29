Дублин, 29 сентября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Очередь из представителей иностранных государств, желающих пожать руку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после его выступления на 79-й Генассамблее ООН разоблачила фантазии Запада об «изоляции России». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Телеграм-канал Марии Захаровой

«Изолированная Россия». Ещё одна фантазия ослабленной западной гегемонии», — написал Боуз в соцсети X (бывшая Twitter).

Своё сообщение журналист сопроводил фотографией российского министра и дипломатов.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию, на которой представители иностранных государств выстроились к Лаврову, чтобы пожать ему руку после его выступления на заседании ГА ООН.

В ходе своего выступления Лавров, в частности, заявил, что вести речь о какой-либо перезагрузке глобального сотрудничества, как это предлагает генсек ООН Антониу Гутерриш, невозможно. Секретариат организации изобретает предлоги для продвижения нарративов Запада, в результате чего доверие к ООН подрывается, подчеркнул министр.

Он также отметил, что США и Великобритания готовят Европу к самоубийственной авантюре против России. Попытки воевать с Россией до победы Лавров назвал бессмысленными, подобные замыслы крайне опасны, подчеркнул он. Лавров добавил, что Россия не отгораживается от диалога с Западом.

В Ирландии сочли разоблачением фантазий Запада очередь к Лаврову на ГА ООН