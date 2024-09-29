Херсон, 29 сентября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

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«Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму планируют национализировать активы 110 украинских олигархов.

Ранее в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма подтвердили, что национализированная квартира семьи главы киевского режима Владимира Зеленского в республике ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. В аукционе участвовали два человека. Квартиру общей площадью 119,5 кв. м выставили на торги 7 октября. Аукцион прошёл в онлайн-формате. По итогам торгов, новой хозяйкой квартиры, в которой когда-то бывали Зеленские, стала москвичка, которая, по её словам, приобрела недвижимость в личное пользование.