Энергодар, Запорожская область, 29 сентября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Энергодару Запорожской области преследуют террористическую цель. Об этом заявил глава городской администрации Эдуард Сеновоз.

ИА Регнум

Он отметил, что статистика ударов говорит об их нацеленности на инфраструктуру, систему жизнеобеспечения города.

«В последнее время мы в основном фиксируем попытки сорвать подачу электроэнергии, водоснабжения», — рассказал Сеновоз в беседе с «РИА Новости».

Глава города отметил, что впереди — осенне-зимний период, и ВСУ наносят удары с прицелом на то, чтобы сорвать нормальную теплоподачу.

По его словам, в этих действиях явно прослеживается террористическая цель — сделать жизнь в городе невыносимой. Власти оперативно устраняют последствия атак, острой нехватки продуктов питания или лекарств нет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября военные ВСУ начали использовать тактику групповых налётов ударных беспилотников на Энергодар. Ранее, 21 сентября, ВСУ также обстреляли Энергодар. Больше всего прилётов зафиксировали в районе прибрежной зоны, пострадавших не было.

20 сентября ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками, на проспекте Строителей был повреждён объект гражданской инфраструктуры. После этого ВСУ осуществили вторую атаку, и в Энергодаре в непосредственной близости от периметра ЗАЭС получил повреждение трансформатор подстанции «Заря». На ЗАЭС заявили, что возникла прямая угроза безопасности станции, поскольку она могла остаться без электроснабжения.