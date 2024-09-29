Измаил, Украина, 29 сентября, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Удары с помощью БПЛА нанесены по объектам в городе Измаиле Одесской области — двум погрузочным терминалам в порту и судоремонтному заводу. Об этом сообщил 29 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Измаил сообщает… БПЛА поразили цели на территории 2-го и 3-го погрузрайонов порта (там были видны вспышки взрывов) и судоремонтного завода на улице Нахимова (бывший завод №999)», — написал Лебедев.

Представитель подполья добавил, что в районе завода, по предварительным данным, зафиксировали сильную детонацию. Ранее он отмечал, что в порту Измаила наблюдается активное движение, там «гремят, гоняют составы».

Министерство обороны России пока не прокомментировало эти сообщения. В оборонном ведомстве не раз подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Лебедев информировал о нанесении ударов по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где могли находиться истребители F-16. Позже американские СМИ сообщили о вероятном уничтожении четырёх F-16, переданных киевскому режиму, в результате ударов российских ракет «Кинжал».

Американка Мелания Малвин-Паркер заявила, что её муж, офицер Военно-воздушных сил США, погиб в результате удара по аэродрому в Староконстантинове. По словам женщины, он участвовал в программе для иностранных инструкторов.