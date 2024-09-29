Вашингтон, 29 сентября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. США предупреждали Израиль, что ликвидация главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы может привести к масштабной войне на Ближнем Востоке. Об этом 28 сентября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников из США и Израиля.

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«Президент Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил ему, что ликвидация Насраллы спровоцирует региональную войну», — отмечается в публикации.

Авторы материала добавили, что ещё до атак палестинского движения ХАМАС Израиль хотел нанести удар по «Хезболле», чтобы ликвидировать её лидера. Вашингтон просил отказаться от атаки на генсека движения, указали в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой».

По данным американского телеканала ABC News, Израиль предупредил США о намерении нанести удар по главе шиитского движения в последний момент.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет».