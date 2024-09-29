Москва, 29 сентября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Два новых автомобиля фигурируют в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток в 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в судебных материалах.

Иван Шилов ИА Регнум Автомобиль

В автопарке Иванова найдены Cadillac Escalade 2021 года и раритетный автомобиль 1967 года, сообщило «РИА Новости». До этого у него было 12 автомобилей.

В собственности супруги Иванова находились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

Как сообщало ИА Регнум, Тимур Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых в общей сложности стоят больше 6 млн рублей: внедорожник Chevrolet Suburban с номером серии ААА региона 77. При этом до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы Porsche Cayenne и ВАЗ-2107.

Экс-замминистра обороны РФ задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. В рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости.

По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин.

В деле Иванова и других фигурантов с высокой вероятностью могут появиться новые обвинения, в том числе в организации и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей.