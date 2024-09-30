Наступивший, 948-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован очередной атакой украинскими беспилотниками на российские территории: уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Только на территории Воронежской области в ночь на 29 сентября дежурными силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В частности, несколько подавленных и сбитых средствами ПВО вражеских дронов упало в Воронеже и пригороде. Один из беспилотных аппаратов попал в жилой комплекс на Московском проспекте, произошло возгорание. Гусев добавил, что возгорание зафиксировано также в жилой застройке в левобережной части областного центра.

Об отражении атаки беспилотников на Волгоградскую область сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, дроны были перехвачены и нейтрализованы.

О том, что в небе над Ростовской областью было уничтожено 18 украинских беспилотников, оповестил ростовский губернатор Василий Голубев. По оперативной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

В селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался, информировал ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, взрывной волной у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль.

В селе Красный Октябрь Белгородского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. По предварительной информации губернатора Вячеслава Гладкова, ранены три мирных жителя.

Также пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением дрона по территории Брянской области.

Всего в течение прошедшей ночи 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА над акваторией Азовского моря, информирует оборонное ведомство.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.