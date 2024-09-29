Киев, 29 сентября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Западный мир потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского срочной смены курса его «формулы мира», а также реформ в системе власти страны. Об этом 28 сентября заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под арестом в СИЗО по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Старая индейская поговорка гласит: если лошадь сдохла — слезь с неё… И это не только о новых параметрах мирного договора, на который согласится Украина. Это о новой системе общественного договора и новой власти, которая этот договор сможет предложить и реализовать», — поделился мнением парламентарий Telegram-канале.

Дубинский обратил внимание на статью журнала The Economist, в которой сигнализировали о запросе, возникшем на Западе к Зеленскому. По словам депутата, киевский режим не может и не хочет что-либо менять. Зеленский и руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак прямо говорят об этом, угрожая в случае отстранения от власти чуть ли не гражданской войной. Такой вид шантажа сработал бы ещё в предыдущие годы, но не сейчас, когда Украина системно теряет позиции на фронте.

По словам Дубинского, Зеленскому пока добровольно предлагают срочно разрешить проблему, отсюда и холодный приём в ООН, пустой зал Генассамблеи, отказ в Вашингтоне, а также критика распиаренного «плана победы».

По возвращению на Украину от Зеленского требуются фундаментальные решения по изменению подхода к конфликту, его целям и финальной точке, а затем сформулировать их армии и обществу. Скорее всего глава киевского режима поступит иначе, в обход ожиданий в Вашингтоне и ЕС, заключил Дубинский.

Как сообщало ИА Регнум, после провала Зеленского в США российские военные увеличат давление на фронте, отмечал 27 сентября депутат Рады Дубинский. По его мнению, решения руководства Украины «положили» лучшие бригады ВСУ и технику ради пиара, а сейчас фронт будут закрывать насильно мобилизованными гражданами.

Британское издание The Economist заявило, что Украина и её сторонники из числа стран Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. Продвижение России на востоке, особенно вокруг Покровска, является показателем ухудшения состояния киевского режима, а оборонительные линии ВСУ «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны», отмечалось в материале. Если Зеленский продолжит бросать вызов реальности и будет настаивать на возвращении потерянных территорий, то от него отвернутся сторонники с Запада, что приведёт к ещё большему расколу, считают авторы.