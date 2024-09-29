Москва, 29 сентября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. В деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток в 1 млрд рублей, появились новые автомобили. Об этом говорится в регистрационных документах и судебных материалах.

Советский плакат. Накопил и машину купил!

На Иванова зарегистрирован Cadillac Escalade 2021 года и автомобиль 1967 года выпуска, написало «РИА Новости».

В 2019 году в автопарке у бывшего замминистра было 12 элитных и дорогостоящих автомобилей. У его супруги были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова и других фигурантов могут появиться новые обвинения, в том числе в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС).

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. В рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости. Тимур Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых в общей сложности стоят больше 6 млн рублей: внедорожник Chevrolet Suburban с номером серии ААА региона 77. При этом до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. Красивые автомобильные номера с зеркальными цифрами стоят от 2,5 до 6 млн рублей.

Силовики провели обыски по местам фактического проживания Иванова и других фигурантов, обвиняемых во взяточничестве. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, которое направили на экспертизу. Срок расследования дела Тимура Иванова продлили до конца декабря. По версии следствия, экс-замглавы МО участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Вину он не признаёт.