Москва, 29 сентября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Астероид 2024 РТ5 изменит свою орбиту под воздействием гравитации Земли, но «второй Луной», то есть новым спутником, не станет. Такой ответ дали учёные на сообщения СМИ о якобы приближающемся к планете астероиде, который на время станет новым спутником планеты, вращаясь вокруг неё по орбите.

Астероид

«Никакой «второй Луной» он не сможет стать», — однозначно сказали эксперты «РИА Новости».

Астероид 2024 РТ5 обнаружен в августе астрономами из Мадридского университета. Согласно их вычислениям, диаметр астероида около 10-11 метров. Под воздействием гравитации Земли он изменит свою орбиту, но спутником Земли никогда не станет, пояснила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Отмечается, что люди не смогут наблюдать приближение астероида, поскольку он слишком мал, чтобы увидеть его невооруженным глазом.

Астрономы считают, что Земле удалось погасить скорость астероида, но это случилось уже вне сферы её гравитационного влияния, и астероид в итоге «утянуло» Солнце.

Как сообщало ИА Регнум, потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на расстоянии около 300 тыс. км 30 июня. Астероид является относительно крупным небесным камнем группы Аполлона.

27 июня астероид 2011 UL21 приблизился к Земле на расстояние примерно 6,4 млн км, что стало наименьшим значением для этого небесного тела более чем за 100 лет. Астероид получил название «убийца планет» за свою способность нанести масштабный ущерб и выбросить при ударе значительный объем «мусора» в атмосферу, что может спровоцировать глобальные климатические изменения. Размер небесного тела больше, чем габариты 99% объектов, которые проходят недалеко от Земли.

Учёные из Института ядерных исследований РАН рассказали о невидимых астероидах, способных вызвать землетрясение. Так, частицы лёгкой тёмной материи, невидимой для любых телескопов, способны формировать подобия астероидов, которые при проходе сквозь Землю вызовут землетрясение.