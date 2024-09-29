Уголовных дел против киевского режима собрали на сотни томов — Сальдо
Сальдо: собраны сотни томов уголовных дел о преступлениях киевского режима
Геническ, Херсонская область, 29 сентября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Преступления киевского режима против мирного населения Херсонской области тщательно документируются. Сотрудники Следственного комитета России собрали сотни томов уголовных дел, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Готовы сотни томов уголовных дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены», — сказал он в интервью «РИА Новости».
Кроме того, учитывается ущерб, причинённый в результате обстрелов ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября пресс-служба Главного военного следственного управления СК информировала о возбуждении уголовных дел по статьям об убийстве и теракте в отношении боевиков ВСУ за их преступления в Курской области. Установили, что в конце августа в селе Черкасское Поречное украинцы обстреляли и подожгли три частных жилых дома и убили двух мирных жителей села с особой жестокостью. Кроме этого, в конце сентября боевики, используя БПЛА с прикреплёнными к ним взрывными устройствами и ёмкостями с зажигательной смесью, подожгли в селе Волоконск частные жилые дома, внутри которых находились люди.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 сентября заявила, что Москва призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом. Она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах, указала на истязание военнопленных и мирных жителей украинскими боевиками. За такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев, подчеркнула дипломат.
Вооружённые силы Украины обстреливали поля и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары, утверждал Владимир Сальдо. По его словам, военные использовали артиллерию, стремясь уничтожить посевы, сбор которых вели в регионе.