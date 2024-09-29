Геническ, Херсонская область, 29 сентября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Преступления киевского режима против мирного населения Херсонской области тщательно документируются. Сотрудники Следственного комитета России собрали сотни томов уголовных дел, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Готовы сотни томов уголовных дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Кроме того, учитывается ущерб, причинённый в результате обстрелов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября пресс-служба Главного военного следственного управления СК информировала о возбуждении уголовных дел по статьям об убийстве и теракте в отношении боевиков ВСУ за их преступления в Курской области. Установили, что в конце августа в селе Черкасское Поречное украинцы обстреляли и подожгли три частных жилых дома и убили двух мирных жителей села с особой жестокостью. Кроме этого, в конце сентября боевики, используя БПЛА с прикреплёнными к ним взрывными устройствами и ёмкостями с зажигательной смесью, подожгли в селе Волоконск частные жилые дома, внутри которых находились люди.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 сентября заявила, что Москва призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом. Она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах, указала на истязание военнопленных и мирных жителей украинскими боевиками. За такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев, подчеркнула дипломат.

Вооружённые силы Украины обстреливали поля и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары, утверждал Владимир Сальдо. По его словам, военные использовали артиллерию, стремясь уничтожить посевы, сбор которых вели в регионе.