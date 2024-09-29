Москва, 29 сентября, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Материнский капитал в 2025 году может увеличиться как на первого ребёнка, так и на второго. Об этом «РИА Новости» рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

ИА REGNUM Материнский капитал

По словам парламентария, учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребёнка может вырасти до 646 тыс. рублей, на второго — до 854 тыс.

С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет 631 тыс. рублей и 833 тыс. рублей соответственно.

Депутат пояснила, что на материнский капитал на 2025 году выделено 694,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы заложены 1,7 трлн рублей на выплату материнского капитала.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон, разрешающий тратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство через эскроу-счета. Ранее, в конце 2023 года, глава государства подписал закон, разрешающий использовать маткапитал для ремонта таунхаусов с отдельным выходом на земельный участок.

Госдума планирует рассмотреть законопроект, разрешающий многодетным семьям и семьям с ребёнком-инвалидом использовать средства маткапитала для покупки автомобиля российского производства.