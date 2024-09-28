Минск, 29 сентября, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Тысячи бегущих из «благополучной Европы» украинцев предпочли для жизни Белоруссию. Об этом сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

«Только через нашу границу с Евросоюзом с момента начала конфликта в Беларусь переместилось более 250 тыс. украинцев. Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору», — отметил он.

Министр добавил, что только за месяц в республику прибывают до 15 тыс. человек, это намного превышает количество беженцев, которые направляются через белорусскую границу в ЕС.

Создание условий «выталкивания» мигрантов в Белоруссию — это ещё одна «грязная страница» в книге европейской демократии, отметил Рыженков. Он осудил Польшу за нововведения в законодательстве, расширяющие случаи легального применения оружия военнослужащими в отношении беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября британская газета The Guardian писала, что многие находящиеся в Европе украинские беженцы могут лишиться крова и оказаться на улице. В частности, в европейских странах украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые не позволяют им получить гарантированные законами ЕС меры поддержки. Власти Венгрии решили прекратить помогать беженцам в поиске жилья, в Польше задумались над прекращением выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.

В июле официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предсказывала, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ.