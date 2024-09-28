Москва, 29 сентября, 2024, 01:17 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова и других фигурантов могут появиться новые обвинения, в том числе в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Об этом сообщили правоохранительные органы.

https://t.me/moscowcourts Сергей Бородин и Тимур Иванов

«Конструкция обвинения в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и других соучастников преступления по всем признакам попадает под статью 210 УК РФ («Создание преступного сообщества или участие в нём»)», — передаёт ТАСС, со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что вероятность появления такого обвинения в деле велика. Указанной статьёй предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, срок расследования дела Тимура Иванова продлили до конца декабря. По версии следствия, экс-замглавы МО участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Вину он не признаёт.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. В рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости.

По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Силовики провели обыски по местам фактического проживания Иванова и других фигурантов, обвиняемых во взяточничестве. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, которое направили на экспертизу.