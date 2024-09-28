Москва, 29 сентября, 2024, 00:36 — ИА Регнум. В ночь на 29 сентября у некоторых пользователей в России произошёл сбой в работе видеосервиса TikTok.

Solen Feyissa TikTok

Популярная китайская соцсеть выдаёт ошибку подключения к интернету и предлагает перезагрузку запрошенного видео.

По данным сервиса «Сбой.рф», к полуночи 28 сентября поступило почти 700 жалоб на сбои в работе сервиса.

TikTok в марта 2022 года приостановила стриминг и размещение новых роликов в России из-за закона о фейках о ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Tiktok Pte. LTD была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.7.10-4 (неисполнение владельцем социальной сети предписания Роскомнадзора) КоАП РФ.

В апреле Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Блокировка платформы позволила бы российским соцсетям коротких видео, таким как «ВКонтакте Клипы», Yappi, «Дзен», нарастить аудиторию. По словам главы ассоциации, площадка оттягивает пользователей из отечественных платформ.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон, допускающий запрет на территории страны TikTok.

В августе 2023 года суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за публикацию четырёх видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений.

TikTok неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещённого в России контента. Так, в отношении компании назначили штрафы на более чем 15 млн рублей.