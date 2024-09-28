Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил удивление по поводу участия Швейцарии, с учётом отхода Берна от принципов нейтралитета, в инициативе КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.

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Инициаторы группы «Друзья мира» ещё весной 2024 года представили план из шести пунктов по политическому урегулированию кризиса на Украине, который получил поддержку более чем от 110 стран.

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча 15 государств, включая Францию, Швейцарию, которые планируют войти в группу «Друзья мира» для продвижения инициативы Китая и Бразилии.

Лавров удивился такому тандему, подчеркнув, что эти страны поставляют оружие киевскому режиму.

«Я не могу понять, как на этой встрече оказались представители Франции и Швейцарии, которые давно не являются нейтральными странами. Франция — член НАТО, и обе страны активно поддерживают Украину и требуют её победы над Россией, включая поставки дальнобойного оружия, ракет. Мне было странно узнать, что эти люди были приглашены», — сказал Лавров 28 сентября на пресс-конференции.

Министр иностранных дел России также поинтересовался у министра иностранных дел КНР Ван И, как так получилось, что эти страны были приглашены. В ответ китайский коллега сказал, что «они очень просили», и было решено пригласить их в качестве наблюдателей, добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, группа «Друзья мира» заявила о необходимости проведения мирного саммита, в котором примут участие как Россия, так и Украина.

Венгрия присоединится к группе «Друзья мира», заявил 27 сентября глава венгерского МИД Петер Сийярто. В этом неформальном объединении планируется участие 15 государств, в том числе Египта, Саудовской Аравии, Турции, Мексики, Кении, Замбии, Казахстана.

24 сентября в ходе выступления в ГА ООН бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что восстановление прямого диалога между сторонами конфликта на Украине имеет сейчас решающее значение, так как ни одна из сторон не достигнет всех своих целей военным путём. Именно об этом, пояснил он, говорится в инициативе Китая и Бразилии по прекращению боевых действий.

Совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией.