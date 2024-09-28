Кёльн, Германия, 28 сентября, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Несколько прогремевших в немецком Кёльне взрывов правоохранители связали с разборками мафиози. С соответствующим заявлением выступили городские правоохранители.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Силовики считают, что произошедшие в сентябре три взрыва не имеют отношения к бытовым авариям, вероятно, к ним причастны мигранты, по другой версии — разборки мафии.

Стражи порядка задержали одного из подозреваемых в причастности к взрыву в многоквартирном доме 22 сентября. Ещё двоих объявили в розыск, передаёт «РИА Новости».

18 сентября взрыв прогремел возле магазина одежды в центре Кёльна, пострадал один человек. 16 сентября взрывное устройство сдетонировало у ночного клуба, ранило одного человека.

К двум инцидентам могут быть причастны марокканские преступные группировки. Следствие не исключает разборки бандитов со взрывами.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году немецкое издание ZDF опубликовало документальный фильм об албанских наркокартелях, который стал частью серии документальных фильмов о преступных организациях мира. Автор материала Давид Бериани отмечал, что методы этих преступников отличались «крайней жестокостью», при этом враждующие группировки до сих пор следуют обычаю «кровной мести», из-за которой вырезаются целые поколения причастных семей. Причиной живучести албанской мафии называли высокую коррумпированность албанского общества, его долгую изоляцию от западного мира и действие архаичного «кануна Дугагини», а также безработицу и высокие доходы наркоторговцев.