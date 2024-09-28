Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Россия будет работать над недопущением перетекания конфликта на Ближнем Востоке в другие страны, сообщил 28 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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В последнее время ситуация в регионе резко обострилась, особенно это касается конфликта между Ливаном и Израилем, заявил министр.

«Работаем над нормализацией обстановки со всеми сторонами», — сказал глава МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр также отметил, что Иран пытаются спровоцировать на большую войну на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль хочет создать повод, чтобы США втянулись в войну в этом регионе.

Лавров также призвал немедленно положить конец убийству палестинцев американским оружием, поставляемым в Израиль. Необходимо заняться решением серьёзных гуманитарных проблем в Газе, а прежде всего — гарантировать реализацию права палестинцев на самоопределение и позволить им не на словах, а на деле создать единое государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, добавил он.

Кроме того, глава российского МИД назвал убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы политическим. Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте отражает неоспоримый факт — безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо её не будет ни для кого, отметил Лавров. Он также подчеркнул, что Россия годами пыталась внедрять в сознание Вашингтона, Лондона и Брюсселя эту простую истину, но безуспешно.