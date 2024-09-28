Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) 28 сентября заявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве во время возвращения из США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

Аэропорт был атакован ракетами, сказал в эфире телеканала Al Masirah военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели операцию с целью поражения аэропорта Яффо, называемого в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху», — заявил Сариа.

Нетаньяху участвовал в работе Генассамблеи ООН. Ранее в СМИ были распространены кадры его телефонного разговора с командованием израильской армии перед началом операции, в ходе которой был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Как передавало ИА Регнум, днём 28 сентября пресс-служба израильской армии заявила, что средства ПВО перехватили за пределами страны ракету, выпущенную из Йемена. В районе Тель-Авива включались сирены.

Ранее хуситы заявляли о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву и Ашкелону. Израильские СМИ отметили, что атака была отражена. Хуситы подчеркнули, что продолжат наносить удары, пока Израиль не прекратит атаки на Палестину и Ливан.

27 сентября пресс-служба армии Израиля заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. СМИ страны сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября.

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.