Ульяновск, 28 сентября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Мужчина, беспричинно избивший возле магазина в Ульяновске пенсионерку, «объяснил» свой поступок тем, что «так получилось». Видеозапись с таким комментарием напавшего опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Также на видео мужчина невнятно извинился перед пожилой женщиной, попросив «понять его вину».

Ранее стало известно, что в Ульяновске мужчина напал на пенсионерку, которая продавала цветы. На кадрах опубликованной в социальных сетях видеозаписи видно, как мужчина подошёл к пожилой женщине и трижды ударил её кулаком по лицу.

Позднее Волк проинформировала, что мужчина задержан. Нарушителем оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Дознавателем ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).