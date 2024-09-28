Дамаск, 28 сентября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Дамаск возлагает на Тель-Авив всю ответственность за последствия убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил 28 сентября МИД Сирии.

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«Сирия решительно осуждает преступное действие Израиля, выражает соболезнования братскому Ливану и возлагает полную ответственность на оккупационное образование за серьезные последствия», — сказано в опубликованном заявлении внешнеполитического ведомства Сирии.

Как передавало ИА Регнум, «Хезболла» 28 сентября подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.

В этот же день «Хезболла» объявила о первой атаке на Израиль после гибели её лидера. Ракетному обстрелу подверглось поселение Кацрин на Голанских высотах. Этот удар стал ответом на варварское вторжение Израиля в города, деревни и гибель гражданского населения, уточняется в заявлении движения.

Израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

Россия решительно осуждает убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, сказано в заявлении МИД РФ.