Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Великобритания готовят Европу к самоубийственной авантюре против России, заявил 28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«В отношении России объявлена цель нанесения ей стратегического поражения — почти как планировали Лондон и Вашингтон в мае 1945 года, разрабатывая ещё до окончания Второй мировой войны операцию под названием «Немыслимое» по уничтожению Советского Союза. Тогда это держалось в строжайшем секрете. А нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают», — сказал он.

По его словам, пока Лондон и Вашингтон рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, однако уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру.

Как передавало ИА Регнум, в июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что западные страны готовятся к прямому вооружённому конфликту с Россией намного быстрее, чем считают в Москве и в Белграде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам, что представляет опасность для РФ и вызовет соответствующий ответ.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.