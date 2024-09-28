Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Россия призывает немедленно положить конец убийству палестинцев американским оружием, поставляемым в Израиль, заявил 28 сентября в ходе своего выступления на Генассамблее ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mahmoud Issa/Global Look Press

Массовое наказание палестинцев, которое после совершённого движением ХАМАС 7 октября 2023 года теракта начал Израиль, недопустимо, и эта карательная акция должна быть прекращена, сказал министр.

«Октябрьская трагедия используется для массового коллективного наказания палестинцев, обернувшегося беспрецедентной гуманитарной катастрофой. Убийству мирных жителей Палестины американским оружием необходимо немедленно положить конец», — заявил Лавров.

Необходимо заняться решением серьёзных гуманитарных проблем в Газе, а прежде всего — гарантировать реализацию права палестинцев на самоопределение и позволить им не на словах, а на деле создать единое государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, подчеркнул глава МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, после атаки ХАМАС в октябре 2023 года израильская армия начала ответную операцию. Власти Палестины и СМИ регулярно сообщают, что ударам подвергаются в том числе жилые дома и социальные объекты в густонаселённых районах. В частности, в августе жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более 100 человек.

Лавров ранее заявлял, что Москва призывает к немедленному возобновлению переговорного процесса о создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основании соответствующей резолюции ООН. Президент Владимир Путин также подчёркивал, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства, напоминая, что Москва всегда придерживалась этой позиции.