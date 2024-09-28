Берн, 28 сентября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщил 28 сентября источник ТАСС.

IMAGO/Douwe Bijlsma/Global Look Press

«Заседание закончилось, решения об участии россиян в международных стартах не принято», — сказал собеседник агентства.

Днём ранее депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что ISU принял летом решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования. По её словам, на заседании совета ISU 27–28 сентября организация обсудит детали возвращения.

Однако почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник заявил, что ему неизвестно о допуске российских фигуристов.

Также 28 сентября стало известно, что российских и белорусских биатлонистов не допустят к участию в новом международном сезоне даже в так называемом нейтральном статусе.