Москва, 28 сентября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» и вышел на первое место в таблице лиги. Матч прошёл 28 сентября на стадионе железнодорожников.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» дубль оформил Илья Самошников, а ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв. У красно-белых отличился Эсекьель Барко, реализовав пенальти. Встреча принесла «Локомотиву» три очка и позволила выйти на первое место в турнирной таблице с 24 очками.

Ближайший конкурент железнодорожников петербургский «Зенит», от которого их отделяет всего одно очко, ещё не сыграл свой десятый матч, поэтому ситуация с лидерством может измениться.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября московский ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ на своём поле с крупным счётом 3:0 обыграл грозненский «Ахмат». Одержав победу, ЦСКА поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Недавно перешедший в армейский клуб босниец Миралем Пьянич в матче участия не принимал.