Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Средства ПВО Израиля перехватили выпущенную из Йемена ракету, перехват произошёл за пределами территории страны, сообщила 28 сентября пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

Ранее в центральной части Израиля (в районе Тель-Авива) прозвучали сирены.

«После включения сирен в центральной части Израиля запущенная из Йемена ракета была перехвачена системой ПВО за пределами территории Израиля», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву и Ашкелону. Израильские СМИ отметили, что атака была отражена. Хуситы подчеркнули, что продолжат наносить удары, пока Израиль не прекратит атаки на Палестину и Ливан.

27 сентября пресс-служба ЦАХАЛ заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был генсек движения Хасан Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.