Москва, 28 сентября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Два российских пилота погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в Пакистане, сообщил 28 сентября источник РЕН ТВ.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Два россиянина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане, они были пилотами судна», — сказал собеседник телеканала.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности уточняет, что всего при крушении вертолёта в Пакистане погибли шесть человек. На борту воздушного судна находились около 14 пассажиров. При этом восемь человек в результате инцидента получили ранения, их госпитализировали.

Вертолёт потерпел крушение после взлёта в районе Северный Вазиристан рядом с границей с Афганистаном. Причиной крушения, по данным The Washington Post, стала техническая неисправность: хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке.