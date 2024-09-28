Москва, 28 сентября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В 2024 году в Москве отреставрируют 14 жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он пояснил, что власти города выделяют специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные элементы архитектуры.

Собянин отметил, что одним из таких зданий стал дом артистов Большого театра, расположенный в Брюсовом переулке. Он был возведён в 1935 году по проекту архитектора Алексея Щусева.

Также в столице завершают реставрацию «Дома Варваринского акционерного общества домовладельцев», который находится на Остоженке, написал мэр. Он пояснил, что здание построили в период с 1901 по 1905 год в стиле поздней эклектики. При его восстановлении особое внимание уделяют архитектурному декору на фасаде и реставрации парадных подъездов.

Собянин рассказал, что при помощи лазерного сканирования создаётся точная модель здания, которая до мельчайших подробностей отражает его состояние. После этого изучаются архивы и фото и привлекаются все необходимые специалисты, в том числе мастера по дереву.

Мэр столицы сообщил, что всего с 2020 года была проведена реставрация 30 жилых домов — объектов культурного наследия.

Как передавало ИА Регнум, в Лефортове отремонтируют жилой дом 1917 года постройки. Строители заменят наружную штукатурку, обновят облицовку цоколя, а также отремонтируют откосы, обрамления козырьков и металлические конструкции на входах. Кроме того, в доме восстановят выход на крышу, проведут кровельные и другие работы.

Ранее на официальном сайте мэра и правительства столицы сообщили, что в Москве в 2024 году в рамках программы капитального ремонта отремонтируют фасады 350 домов, которые были построены по проектам типовых серий.