Ульяновск, 28 сентября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области задержали мужчину, избившего пенсионерку, которая продавала цветы. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области», — написала она.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919367" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мужчина напал на пенсионерку, продававшую цветы в Ульяновске

Волк отметила, что дознавателем ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщало ИА Регнум, в Ульяновске мужчина напал на пенсионерку, которая продавала цветы. На кадрах опубликованной в социальных сетях видеозаписи видно, как мужчина подошёл к пожилой женщине и трижды ударил её кулаком по лицу.

Ранее в вагоне московского метро 41-летний мужчина жестоко избил 69-летнего пенсионера. На прикреплённой к нему видеозаписи с камер видеонаблюдения запечатлено, как идущий вдоль вагона 69-летний пенсионер случайно споткнулся о вытянутые ноги 41-летнего пассажира, после чего мужчины обменялись несколькими репликами и более молодой начал избивать пожилого человека.